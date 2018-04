Carro attrezzi contro un semaforo in corso Grosseto, due persone finiscono in ospedale

TORINO - L’alta velocità per le strade di Torino e la mancanza di rispetto dei semafori rossi tornano d’attualità a causa di un incidente avvenuto ieri, intorno alle 13.30, tra corso Grosseto e via Roccavione. Un carro attrezzi si è schiantato contro un palo semaforico e pare che sia avvenuto dopo un precedente incidente con una Ford Focus che non si sarebbe fermato al rosso. Sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118 che gli agenti di polizia municipale. Due persone sono state trasportate in ospedale per essere medicate in quanto rimasti lievemente feriti.