Lavori in corso Inghilterra: da domenica 22 a sabato 28 aprile chiude una carreggiata

TORINO - Lavori e cambio della viabilità in corso Inghilterra: da domenica 22 a sabato 28 aprile, la carreggiata ovest del corso verrà chiusa al traffico veicolare dalle ore 21:00 alle ore 06:00 per consentire lo svolgimento di lavori da parte di RFI. Tra le 21:00 di domenica 22 aprile e le 06:00 di mercoledì 25 aprile il divieto interesserà il pezzo di carreggiata compreso tra via Duchessa Jolanda e via Cavalli, mentre dalle 21 di mercoledì 25 aprile alle 06:00 di sabato 28 aprile, il provvedimento sarà in vigore tra via Duchessa Jolanda e piazza Statuto. Informazioni importanti per i tanti automobilisti che transitano in zona e potrebbero quindi scegliere strade alternative.