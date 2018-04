Torna a bruciare il monte Musinè, il vento alimenta le fiamme

TORINO - Le fiamme sono divamapate poco dopo le 12 di oggi, venerdì 20 aprile, tra Caselette e Val della Torre, nei boschi del monte Musiné alle porte di Torino. A dare l'allarme sono stati residenti e alcuni automobilsti che, passando dalla borgata, hanno visto il fitto fumo nero. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco e dell'AIB. In azione anche due mezzi aerei.

INCENDIO - L'incendio si è esteso su due fronti, tra Casellette e Briore e pare che non abbia interessato le abitazioni. «E' ancora presto per ipotizzare che si possa trattare della mano di un piromane» fanno sapere dal Comando dei Vigili del Fuoco. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del corpo forestale di Almese. Al momento (ore 17.00) le fiamme non sono ancora spente. Le operazioni sono rallentare dalle raffiche di vento che alimentano il fuoco.