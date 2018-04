Orrore a Santa Rita: in casa trovato il cadavere mummificato di una donna

TORINO - Orrore e sgomento a Santa Rita: ieri pomeriggio, il cadavere mummificato di una donna anziana è stato ritrovato in un appartamento situato al quinto piano di una palazzina in via Tripoli 134, nel cuore del quartiere. Sul posto è intervenuta la polizia: stando alle ricostruzioni dei vicini, nessuno aveva più visto o era riuscito a mettersi in contatto con la donna negli ultimi mesi. Le segnalazioni hanno spinto i poliziotti a intervenire: quando gli agenti sono entrati nell’appartamento, hanno constatato subito il decesso dell’anziana signora. L’ipotesi più probabile sarebbe quella di morte per cause naturali, un decesso che potrebbe essere avvenuto oltre un mese fa.