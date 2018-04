Musei Reali chiusi domenica e aperti nel ponte della Liberazione: prezzi e mostre

TORINO - I Musei Reali rimarranno aperti durante i ponti? E nei weekend? Sono queste le domande più frequenti dei turisti e dei torinesi che desiderano spendere il proprio tempo libero nelle meravigliose sale che ospitano i capolavori d'arte. Iniziamo dalle buone notizie: i Musei Reali rimarranno regolarmente aperti in occasione del ponte della Festa della Liberazione e del 1° maggio. La notizia cattiva è una sola: domenica 22 aprile i musei rimarranno chiusi.

DOMENICA 22 APRILE - La chiusura domenicale potrà stupire qualcuno, ma è dovuta a una carenza di personale. I Musei Reali rimarranno chiusi solo domenica 22 aprile, a eccezione di Palazzo Reale, il cui abituale percorso sarà accessibile con biglietto ridotto (6 Euro). Proseguiranno invece regolarmente le visite organizzate in collaborazione con l’Associazione amici di Palazzo Reale, con l’apertura dell’Appartamento della Regina Maria Teresa e del Secondo Piano di Palazzo Reale. Il percorso comprende gli Appartamenti dei Duchi d’Aosta e dei Principi di Piemonte. Le visite si terranno esclusivamente in gruppi massimo 25 persone alle ore 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 (intero 6 Euro per il Secondo Piano; 4 Euro per l’Appartamento della Regina Maria Teresa; non è necessaria la prenotazione).

I PONTI - E nei ponti? Come detto, i Musei Reali rimarranno aperti da lunedì 23 aprile a mercoledì 25 aprile compreso, per consentire a più persone possibile di accorrere. La chiusura è pertanto stabilita per giovedì 26 aprile, ma per questa giornata, in via straordinaria, sarà possibile visitare gratuitamente (con accesso contingentato ai caveaux) in Biblioteca Reale «La cucina di buon gusto». La mostra si inserisce all’interno del programma di avvicinamento al Bocuse d'Or Europe OFF 2018 e costituisce un viaggio tematico intorno al cibo per mostrare l'arte della buona tavola a corte attraverso l'esposizione di rari e preziosi ricettari dal Seicento all'Ottocento, porcellane e argenti reali, disegni, manoscritti e i più celebri trattati culinari del Settecento.

I Musei saranno altresì aperti per il ponte della Festa dei Lavoratori lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio, con chiusura mercoledì 2 maggio. Durante tali festività (ponte del 25 aprile e del 1 maggio), la mostra Frank Horvat. Storia di un fotografo rimarrà sempre aperta al pubblico con i consueti orari.