Porta Palazzo, blitz dei vigili urbani: gli abusivi scappano e abbandonano la merce

TORINO - Gli agenti del Comando di porta Palazzo sono intervenuti in mattinata, quando il mercato era nel pieno della sua attività: i venditori abusivi, alla vista dei vigili urbani, sono scappati via abbandonando la merce al suolo. Si è concluso con il sequestro di ogni genere di articoli e alimenti il blitz della polizia municipale a Porta Palazzo.

PORTA PALAZZO, I CONTROLLI - Gli agenti, durante il controllo, hanno anche sequestrato alimenti in cattivo stato di conservazione: nello specifico un cittadino di nazionalità marocchina è stato denunciato per la vendita di latte contenuto in bottiglie di plastica riciclata, yogurt e orzo in piazza della Repubblica 18. Sono stati effettuati 6 sequestri giudiziari di centinaia di capi di abbigliamento con marchi contraffatti (magliette, pantaloncini, camicie, scarpe, profumi), messi in vendita sulla piazza e in via Mameli, da cittadini di nazionalità extracomunitaria che per sottrarsi al fermo si sono dati alla fuga. E' stato, infine, effettuato un sequestro amministrativo di merce non deperibile a carico di cittadino senegalese e 8 rinvenimenti di merce deperibile e non deperibile (menta, giocattoli, bigiotteria), posti in vendita da cittadini nordafricani.