Paura in Borgo Vittoria: perde il controllo dell'auto e si ribalta sul marciapiede

TORINO - Paura alle prime luci dell'alba nel quartiere Borgo Vittoria: intorno alle 05:40 il conducente di una Renault nera ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sul marciapiede di via Cardinal Massaia, ribaltandosi e andando a sbattere contro una Lancia Y regolarmente parcheggiata.

CONDUCENTE IN OSPEDALE - Per fortuna, vista l'ora, al momento dell'incidente nessuno transitava in quel punto. Il conducente del mezzo ribaltatosi, un uomo, è stato soccorso e trasportato all'ospedale Maria Vittoria di Torino: è in codice giallo, pertanto non risulta in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio della polizia municipale, che ha però confermato come il sinistro non abbia visto coinvolti nessun altro veicolo. La Renault ha fatto tutto da sola, prima di finire sul marciapiede a due passi dall'ingresso di un portone.