Anatra investita in piazza Baldissera: i piccoli anatroccoli salvati dai vigili

TORINO - Una mamma investita in piazza Baldissera, i vigili salvano i suoi dodici figli. No, non stiamo parlando di una persona ma di un'anatra, mamma di ben dodici anatroccoli, che nella giornata di ieri ha perso la vita dopo esser stata investita da un veicolo.

IL SALVATAGGIO DEGLI ANATROCCOLI - Una notizia triste, ma che riserva comunque un lato positivo: grazie all'intervento degli agenti del Comando VII Aurora della Polizia Municipale, i piccoli anatroccoli sono stati recuperati con non poche difficoltà, in mezzo al traffico cittadino, e salvati. Determinanti i consigli della Clinica Universitaria di Grugliasco, che ha guidato gli agenti nel recuperare i piccoli esemplari di anatroccolo. I cuccioli, messi in salvo in una scatola di cartone, sono stati consegnati ai veterinari che procederanno con il loro svezzamento.