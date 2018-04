Incidente in piazza Stampalia: tram 9 prende in pieno un'auto

TORINO - Incidente spettacolare e per fortuna senza alcuna conseguenza per le persone in piazza Stampalia: un tram della linea 9 ha preso in pieno una Nissan Juke bianca che, molto probabilmente, ha tagliato al mezzo pubblico la strada. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il traffico nella zona ha subito alcuni disagi: sul posto è intervenuta la polizia municipale, che ha deviato le auto nelle vie limitrofe. Tanti i curiosi che si sono fermati per capire quanto accaduto. L'incidente si è verificato prima delle ore 18:00 di sabato 21 aprile.



La folla riunitasi nel luogo dell'incidente (© Antonio Fornari)