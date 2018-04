Paura al Mauriziano, evacuato il pronto soccorso per un principio di incendio

TORINO - Attimi di paura questa mattina all'ospedale Mauriziano di Torino: il pronto soccorso è infatti stato evacuato a causa di un principio di incendio che si è sviluppato nei locali sotterranei dell'ospedale. Circa 50 i pazienti evacuati e spostati in altri reparti degli ospedali.

FIAMMATA NEI SOTTERRANEI - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in poco tempo hanno tenuto sotto controllo la situazione. Pare che il principio di incendio sia nato per una fiammata sviluppatasi dal quadro elettrico di una macchina per la tac. In parallelo all'intervento dei pompieri si stava inoltre svolgendo la gara «Corri con il Mauriziano»: la corsa non è stata interrotta ed è proseguita regolarmente.