Blitz dei vigili a Barattolo, trovate macchine foto rubate: ambulanti in fuga

TORINO - Ennesimo blitz dei vigili urbani nel mercato di libero scambio di via Cercano, più conosciuto come Barattolo. Gli agenti del Comando di Porta Palazzo, durante la fase di controllo, hanno eseguito tre sequestri amministrativi e multato alcuni ambulanti per aver venduto senza autorizzazione merce per la quale il regolamento ne vieta anche lo scambio.

MACCHINE FOTO RUBATE - C'è di più: gli stessi agenti hanno anche effettuato un sequestro giudiziario contro ignoti per la vendita di nuovi cd sprovvisti di bollino Siae. Il venditore ambulante, alla vista degli agenti ha abbandonato la merce ed è scappato. I controlli sono proseguiti ed è stato denunciato un venditore per ricettazione di due macchine fotografiche che sono state riconsegnate al proprietario.