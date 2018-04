Controlli della municipale nella notte: 63 multe, 2 patenti ritirate e 3 auto sequestrate

TORINO - Nella notte la polizia municipale ha sottoposto a sequestro tre autovetture perché, fermate per un controllo di sicurezza stradale, sono risultate avere l’assicurazione scaduta. In particolare gli agenti si sono posizionati nelle strade dei quartieri Centro, Vallette, Barriera di Milano e Aurora e in totale hanno fermato 174 veicoli e accertato 63 violazioni come semaforo rosso, mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo del telefonino e revisione scaduta. Infine sono state ritirate due patenti di guida.