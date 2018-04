Caldo anomalo in tutto il Piemonte, ma presto a Torino torna la pioggia 

TORINO - Dieci gradi in più rispetto al 'normale', ma siamo lontani rispetto ai record dell'aprile 2011 quando le temperature medie in pianura avevano raggiunto i 30.7. La relazione sull'ondata di caldo in Piemonte redatta dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) evidenzia una media di 27.7 gradi delle massime nelle località di pianura e il superamento dei record assoluti, nel mese, nelle stazioni di media e alta montagna, con un picco di 24.9 gradi sul Monte Carza (Verbano-Cusio-Ossola).



METEO - I valori più alti in assoluto sono stati registrati a 31.9 a Domodossola, 31.4 a Candoglia Toce, 30.6 a Bra (Cuneo), 30.4 a Casale Monferrato (Alessandria), 30.2 ai Giardini Reali. Tuttavia, non si sono avute "particolari condizione di disagio fisico" perché il tasso d'umidità nei bassi strati non è stata particolarmente elevata e le temperature di notte si sono notevolmente abbassate. Il caldo anomalo non terminerà prima del 26 aprile, quando l'arrivo di una saccatura porterà rovesci e un calo delle temperature.