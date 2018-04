TORINO - Blackout a Torino: centinaia di negozi e di abitazioni sono rimasti completamente al buio: disagi e qualche inconveniente spiacevole per residenti e negozianti sia in centro che in periferia. La luce è andata via intorno alle 23:00 di questa sera, lunedì 23 aprile, quando molte persone si trovavano a casa. Diversi i casi in cui i locali hanno dovuto far fronte all’imprevisto, con centinaia e centinaia di clienti «imprigionati» nei locali. Nelle pizzerie e gelaterie del centro, ad esempio, i bancomat sono ancora fuori uso.

BLACKOUT - Numerose persone sono rimaste bloccate negli ascensori dei palazzi del centro. «C’è stato un calo di tensione» hanno spiegato dal Comando della Polizia Municipale di Torino. Diverse anche le problematiche legate alla viabilità, dal momento che molti semafori si sono spenti improvvisamente.

