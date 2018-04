Incendio doloso a Torre Pellice: individuato l'uomo che ha appiccato il fuoco

TORINO - Intorno alle 15:00 del 21 aprile a Torre Pellice (TO), località Castelluzzo, è divampato un incendio boschivo con un’estensione di 3000mq circa che è stato domato dai vigili del fuoco e personale AIB verso le 18:30 circa. L’incendio non ha interessato abitazioni e non ha provocato feriti.

FORESTALE - I Carabinieri della Stazione Forestale di Torre Pellice hanno accertato che l’incendio è stato causato da un uomo di 67 anni di Torino, proprietario di una baita in quella zona, che nel dar fuoco ad alcune sterpaglie ha perso il controllo del fuoco, per questo è stato denunciato per il reato di incendio colposo.