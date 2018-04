Salvati due capretti gettati in una scarpata, erano chiusi in sacco di plastica

VAUDA - Nel pomeriggio di lunedì 23 aprile, a Vauda (TO), i carabinieri della Stazione di Corio sono intervenuti per salvare due capretti ch si trovavano sul fondo di un scarpata. Le bestiole erano state rinchiuse in un sacco di plastica nero e poi lanciati nel vuoto.

CAPRETTI - Non è ancora stato identificato il responsabile o i responsabili di questo gesto così crudele. Gli animali sono stati consegnati al servizio veterinario per le cure del caso. L'allarme è scattato grazie alla segnalazione di un passante.