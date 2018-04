Scippa una donna e si nasconde tra le auto: ladro preso dopo lungo inseguimento

TORINO - Ha scippato una donna, ha dato vita a un lungo inseguimento a piedi e ha tentato di nascondersi tra le auto per sfuggire ai vigili. Un tentativo vano quello messo in piedi da uno scippatore magrebino, arrestato dagli agenti della Polizia municipale del Reparto radiomobile con non poche difficoltà.

LA FUGA - Tutto è successo questa mattina, quando una pattuglia in transito in via Padova angolo via Bologna ha notato un uomo correre sul marciapiede in direzione di corso Palermo. Dietro di lui, trafelata, una donna, che ha richiamato l’attenzione dei vigili sostenendo che il soggetto le aveva appena rubato il cellulare. A quel punto gli agenti, dapprima a bordo del veicolo e poi a piedi, hanno inseguito l’uomo che è scappato in via Padova e via Bergamo, arrivando fino all’incrocio con corso Palermo e poi via Pavia, via Alessandria e corso Brescia.

L’ARRESTO - Appena svoltato in Via Aosta il soggetto ha provato a nascondersi tra le auto in sosta ma poi pochi istanti dopo ha imboccato Lungo Dora Firenze dove ha svoltato a destra entrando nell’area verde «Ponte Mosca». All’interno dell’area, imperterrito, ha guadagnato la via di fuga scavalcando la recinzione verso Lungo Dora Firenze dove è stato fermato da un’altra pattuglia della Polizia Municipale. I vigili hanno fermato l’uomo con non poche difficoltà. Lo scippatore, che è poi risultato di origini magrebine, è stato quindi accompagnato al Comando della Polizia Municipale e successivamente trasferito in stato di arresto alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno.