TORINO - Si terrà domani, mercoledì 25 aprile, la dolcissima sfida televisima di Best Bekery, su canale 8 alle ore 21,15. Tra i finalisti anche la cioccolateria Zuccarello di Lorenzo e Aurica, situata in corso Francia a Collegno. I maestri cioccolatai torinesi si sfideranno con i sei migliori pasticceri ancora in gara, provenienti da Milano, Roma, Napoli, Palermo e Catania per aggiudicarsi il titolo di migliore pasticceria d'Italia.

BAKERY - Zuccarello ha già portato a casa il titolo di migliore pasticceria della città della Mole, grazie ai due cavalli di battaglia: 'Il mito Azteco' e il pasticcino di Lavinia. A giudicare la qualità dei dolci in gara ci sarano due professionisti internazionali: Alexandre Bourdeaux e Paco Torreblanca. Non resta altro che fare il tifo per i due torinesi.