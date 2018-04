Investe una donna in corso Francia e scappa: rintracciato motociclista

TORINO - «Non ho capito la gravità dell’accaduto». Sono queste le parole pronunciate da un giovane motociclista, rintracciato e fermato dalla polizia di stato dopo aver investito una donna in corso Francia giovedì scorso. Il biker, dopo averla travolta, si è dato alla fuga: per questo motivo è stato denunciato per il reato di omissione di soccorso. Il motoveicoli, dopo gli accertamenti, è risultato privo di copertura assicurativa.