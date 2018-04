Scippa due donne diverse in un solo giorno: rapinatore arrestato in via Belfiore

TORINO - Uno scippo in via Belfiore di pomeriggi, un altro in via Mercadante di mattina. Le vittime? Sempre delle donne. E' finita con le manette ai polsi la serie di rapine perpetrate da un cittadino marocchino di 25 anni, arrestato dagli agenti del Commissariato Barriera di Milano. A incastrarlo un giubbotto troppo riconoscibile di color verde.

SCIPPO E ARRESTO - Gli agenti sono intervenuti per la segnalazione di uno scippo in via Belfiore nel primo pomeriggio. Appena giunti sul posto, i poliziotti hanno raccolto dalla donna la descrizione del soggetto che l'aveva rapinata e hanno iniziato a cercarlo. L'uomo è stato trovato poco dopo in uno stabile: gli agenti lo hanno individuato grazie a una fessura sulla porta, dalla quale hanno intravisto il giubbotto verde indossato dal malvivente e descritto dalla ragazza. L’uomo, un cittadino marocchino di 25 anni, riconosciuto dalla vittima, è stato arrestato per il reato di furto con strappo.

LA SECONDA RAPINA - Non appena giunti in Commissariato, una donna in attesa di sporgere una denuncia per furto, ha riconosciuto il ragazzo dal giubbotto verde come autore del reato perpetrato a suo danno. Lo straniero, al mattino, in via Scarlatti angolo via Mercadante, si era reso responsabile di una rapina ai danni della donna. Il ragazzo aveva strappato il telefono dalle mani della signora, mentre era al telefono, le aveva storto il braccio all’indietro, riuscendo ad impossessarsi dello smartphone e a garantirsi la fuga. All’interno delle tasche dell’uomo, gli agenti hanno rinvenuto anche il cellulare della donna aggredita al mattino, e pertanto lo stesso è stato arrestato anche per il reato di rapina.