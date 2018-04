Cade nella Dora dal ponte Mosca, paura per un ragazzo: ricerche in corso

TORINO - Paura e apprensione per le sorti di un ragazzo caduto nella Dora Riparia dal Ponte Mosca, nel cuore del quartier Aurora. Non è chiaro se il ragazzo sia stato vittima di un incidente o se si sia buttato di sua spontanea volontà, quel che è certo è che da ieri sera non si hanno più sue notizie.

RICERCHE IN CORSO - Le ricerche sono in corso da ieri sera, con vigili del fuoco e agenti della Squadra Volante della polizia impegnati. Per ora, purtroppo, nessun riscontro. Anche le informazioni verificate sono ancora poche: pare infatti che la persona caduta nella Dora sia un ragazzo di giovane età, ma non vi sono certezze assolute e ci si basa su alcune testimonianze. Nessuno ha presentato denuncia di scomparsa. Sebbene le ricerca non abbiano dato alcun risultato, i vigili del fuoco continuano a setacciare la zona in cerca del corpo o di un indizio che riporti al suo rinvenimento.