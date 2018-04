TORINO - Poteva finire in tragedia l'incidente che si è verificato questa mattina, mercoledì 25 aprile, in via Sospello, nel quartiere di Borgo Vittoria. Una famiglia, composta da madre, padre e dal loro bambino di pochi mesi in passeggino, stava attraversando la strada (regolarmente sulle strisce pedonalii, stando a quanto emerso fin ora) quando una macchina li ha investiti.

INCIDENTE - L'automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi alla famiglia. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale e gli operatori del 118. Pare che le condizioni dei tre non siano gravi.