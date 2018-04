Venditori abusivi nella zona aulica della città, mattinata di sequestri e «fuggi fuggi»

TORINO - In giornate come quella di oggi, di «vacanza» unita al beltempo, in giro per il centro della città si riversano migliaia di turisti. Con loro ci sono gli immancabili venditori di mercanzia varia, perlopiù abusivi. Proprio per questo nella mattinata odierna la polizia municipale ha presidiato la zona aulica di Torino, controllando i tanti venditori, spesso in cerca di scolaresche e minori. Il servizio mirato ha portato al sequestro di una decina di chili di materiale varioe alla fuga degli abusivi, soprattutto cittadini di nazionalità nord-africana.