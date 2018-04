TORINO - Un parapendista di 41 anni, originario di Aosta è precipitato nel pomeriggio di mercoledì 25 aprile, dopo il decollo dal monte Cavallaria, a Brosso, in Valchiusella (TO). L'uomo è stato recuperato con l'elicottero dal personale del 118 e trasportato d'urgenza al Cto di Torino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata a causa delle numerose fratture riportate a seguito della caduta.



SOCCORSI - Stando a quanto riportato dagli operatori, i soccorsi sono stati resi difficili dalla presenza di altri parapendisti che avrebbero interferito con le operazioni dell'elicottero del 118.