CARMAGNOLA - Erano circa le 23 di mercoledì 24 aprile, quando S. M. a bordo della sua Vespa è venuto a collissione con un'automobile, una Suzuki. Lo scontro, avvenuto a Carmagnola (TO), all’incrocio tra via Alberti e via Dei Sospiri, è stato letale per S.M., il secondo uomo invece pare ne sia uscito illeso.

INCIDENTE MORTALE - Sul posto, gli operatori del 118 hanno cercato, inutilmente, di rianimare lo scooterista, ormai sopraffatto dalle gravi lesioni riportate in seguito all'incidente. I carabinieri di Carmagnola sono attualmente a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.