Più pullman da Cavoretto a piazza Carducci, aumentano i passaggi della linea 47

TORINO - «Confermiamo la necessità di rivedere frequenze e rete di trasporto sulla base della reale domanda di mobilità e della struttura gerarchica delle linee» ha spiegato l'assessore ai Trasporti e alla Viabilità del Comune di Torino, Maria Lapietra, facendo riferimento all'aumento della frequenza dei passaggi della linea 47, a partire dal lunedì 7 maggio. La cadenza del servizio, per gli autobus che collegano Cavoretto a piazza Carducci, passerà a 15 minuti dagli attuali 30, nella fascia oraria tra le 13 e le 18, fanno sapere dal Comune.

PULLMAN - L’aumento del numero di corse nel pomeriggio da parte di GTT è il risultato del confronto dell’Assessorato dei Trasporti e della Commissione Trasporti della Circoscrizione 8 con gli abitanti di Cavoretto che ne avevano sollecitato l’incremento. D’intesa coi cittadini, per consentire di mantenere invariati i costi di esercizio della linea, saranno contestualmente soppresse la prima corsa del mattino e le ultime due della notte (orari nei quali non è attiva la metropolitana, verso cui la linea 47 rappresenta linea di adduzione) e diminuita la frequenza tra le ore 12 e le 13. «Siamo sempre pronti a confrontare i dati statistici con le richieste dei cittadini» ha aggiunto Lapietra, «pur rimanendo fermi sulla necessità di mantenere i costi di produzione entro le risorse riconosciute dall'Agenzia per la Mobilità. Nel caso della linea 47 vi è stato un costruttivo dialogo, e questo ha consentito di poter attuare in tempi rapidi l'adeguamento richiesto».

CIRCOSCRIZIONE - «Durante la manifestazione del XXV aprile i cittadini di Cavoretto ci ringraziavano del nostro impegno» ha commentato il presidente della Circoscrizione VIII, Davide Ricca, che ha aggiunto, «Io ringrazio il Vice-Presidente Miano per quello che ha fatto. Chiediamo ai cittadini di essere sentinelle sul territorio sul mantenimento degli impegni assunti da GTT».