Carne e pesce conservate in buste non idonee, sanzionato un minimarket

TORINO - Questa mattina, in un mini market di via Assisi, in pressi di via Belgirate, gli agenti di polizia municipale hanno accertato la presenza di alcuni pozzetti congelatori pesci e carne di pollo custoditi in buste di plastica, tipo shopper, non idonee a una corretta conservazione e pericolose per la salute pubblica. I prodotti alimentari, circa 32 chilogrammi di pesce e 8 chilogrammi di carne, sono stati sequestrati mentre il titolare, un cittadino bengalese, è stato denunciato e gli è stata comminata una sanzione di 1032 euro per la mancata esposizione dei prezzi.