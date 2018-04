Meteo a Torino, il tempo è cambiato: dal sole a una settimana di nuvole e pioggia

TORINO - Brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche a Torino. Dopo giorni di sole, temperature quasi estive e bellissime giornate, oggi i torinesi si sono svegliati «avvolti» da un cielo grigio e accompagnati da un brusco calo dei livelli segnati dai termometri. Le previsioni, anche in vista del ponte del 1° maggio non lasciano spazio a dubbi: in arrivo freddo e pioggia, condizioni che accompagneranno i torinesi per almeno una settimana.

METEO TORINO, LE PREVISIONI - Sì, avete letto bene: da oggi, almeno sino a venerdì prossimo, il cielo sarà quasi sempre grigio, lasciando raramente spazio a schiarite comunque brevi. Attese copiose precipitazioni e temperature decisamente più rigide di quelle registrate in questi giorni: i termometri arriveranno a segnare una minima di 8 gradi, mentre la massima non dovrebbe superare i 20 gradi. Insomma, un’inversione di tendenza decisa e quasi «inaspettata»: chi sperava di abbracciare l’estate in anticipo è destinato ad aspettare ancora un po’, il meteo ci riporta indietro di un paio di mesi. Tirate fuori gli ombrelli e tenete a portata una giacca. Sarà un ponte del 1° maggio decisamente «fresco».