«C’è troppa puzza»: si teme il morto in casa, intervengono i vigili del fuoco

TORINO - Una puzza nauseabonda, fortissima, proveniente da un appartamento di corso Traiano. Per fortuna si è trattato solo di un equivoco, ma il timore che quella forte puzza potesse «nascondere» un cadavere è stato tanto. Quando i vigili del fuoco, su segnalazione dei condomini esasperati, sono entrati nell’appartamento, il caso si è presto risolto: nessun cadavere, nessun morto ma solo un frigo pieno zeppo di alimenti andati a male a causa di un’assenza di corrente da diversi giorni.

LA PUZZA DAL FRIGO - Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia e i tecnici dell’Asl: a quest’ultimi il compito di bonificare una cucina in stato decisamente precario. L’odore, fortissimo non solo nell’appartamento, ma anche nelle zone comuni del condominio, era davvero insopportabile. I proprietari, assenti da casa da diversi giorni, non sospettavano nulla. L’intervento delle forze dell’ordine, dei vigili e dell’Asl ha dissipato la paura dei condomini che, dopo giorni passati in mezzo all’olezzo, sono finalmente tornati a respirare.