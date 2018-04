Lavori da parte dell’Iren, da oggi chiude nuovamente il sottopasso Lingotto

TORINO - Dopo la chiusura prolungata di inizio anno, da oggi il sottopasso Lingotto è tornato a essere chiuso. Serve infatti che sia sgombero per permettere a Iren di eseguire alcuni lavori e così sono stati chiusi gli accessi da via Nizza e via Ventimiglia e da corso Unità d’Italia e corso Giambone. Gli interventi dovrebbero essere ultimati entro il 2 maggio, giorno previsto per la riapertura del sottopasso.