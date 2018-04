TORINO - Martedì 1° maggio la metropolitana sarà attiva con il normale orario festivo dalle 7 all’1: ultima partenza da Fermi alle 0.10 e da Lingotto alle 0.35. La linea 4 sarà in servizio dalle ore 7 alle ore 21 (orario di ultima partenza da entrambi i capolinea).

Il servizio di trasporto urbano e suburbano di superficie sarà svolto con i seguenti orari:

• al mattino dalle ore 7.00 alle ore 12.30, con ultima partenza dai capolinea centrali alle ore 12.45

• al pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 19.30, con ultima partenza dai capolinea centrali alle ore 19.45

per le seguenti linee (con percorsi festivi):1 – 2 – 3 – 5 (con transito solo al mattino dal Cimitero «Parco») – 9 – 10 – 11 – 13 – 15 – 16 cs - 16 cd - 17 – 18 – 19 (solo al mattino) – 30 – 32 – 33 – 35 – 36 – 41 – 42 – 43 - 45 – 46 – 49 – 50 – 55 – 57 – 58b – 59 – 62 – 63 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 74 (con transito solo al mattino dal Cimitero «Parco») – 76 – 102 (solo al mattino).

VARIAZIONI - Inoltre, a seguito dello svolgimento del corteo per la Festa del Lavoro, nella fascia oraria 8.30 – 14 varieranno il servizio le linee 13, 15, 16 c.d., 16 c.s., 18, 30, 55, 56, 68, 70, il Venaria Express ed il Rivoli Express.

TURISMO - In occasione del ponte per la Festa del Lavoro, sarà potenziato il servizio della tranvia Sassi-Superga e viaggeranno i bus Venaria Express per raggiungere la Reggia di Venaria (e il Parco della Mandria). Il Rivoli Express, che collega il centro di Torino con il Castello di Rivoli, sarà regolarmente in funzione il 1° Maggio. Nella giornata di lunedì 30 aprile e nel pomeriggio del 1° maggio saranno in servizio anche i tram storici della linea 7. L’ascensore della Mole sarà in funzione martedì 1 maggio (normalmente giorno di chiusura).

- TRANVIA SASSI SUPERGA: Lunedì 30 aprile le vetture della cremagliera viaggeranno con partenze dalla stazione di Sassi ogni ora dalle 9 alle 20. Martedì 1° maggio i convogli viaggeranno dalle 9 alle 20 (prima e ultima partenza dalla stazione di Sassi), con corse potenziate ogni mezz’ora dalle 10 alle 20 (ultima corsa da Superga alle 20.30).

- ASCENSORE DELLA MOLE: Lunedì 30 aprile sarà in funzione dalle 9 alle 20. Martedì 1° maggio sarà in servizio con orario 9 - 20 (il martedì è normalmente giornata di chiusura infrasettimanale).

- LINEA STORICA 7: Anche il 30 aprile i tram storici viaggeranno dalle 9.30 alle 19.30 con corse ogni ora. Il 1° maggio i tram storici saranno in servizio al pomeriggio con corse ogni ora dalle 14.30 alle 19.30.

- VENARIA EXPRESS: Il bus per la Reggia di Venaria e per il Parco della Mandria sarà attivo anche lunedì 30 aprile con orario feriale per l’apertura straordinaria della Reggia. La linea circolerà con orario festivo anche martedì 1° maggio.

- RIVOLI EXPRESS: Il 1° maggio sarà normalmente attivo il servizio per i visitatori del Museo d’Arte Contemporanea al Castello di Rivoli, con partenze da Torino (piazza Castello e Porta Susa) alle ore 9.30, 12.00, 14.30 e 17.10 e da Rivoli alle ore 10.30, 13.00, 15.30 ed 18.10.