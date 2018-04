Treno regionale deraglia: soppresse le corse sulla Torino-Savona, ci sono feriti 

TORINO - Il treno regionale 10130 Savona-Torino è deragliato poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell'ordine. Il treno, un regionale veloce, era partito alle 11.30 da Savona e l'arrivo a Torino Porta Nuova era previsto per le 13.35. Ci sarebbero soltanto feriti lievi tra i passeggeri del treno, secondo quanto si è appreso fin ora da parte dei soccorritori.

TRENO DERAGLIA - Sarebbe stata una gru di una ditta privata impegnata in lavori esterni alla ferrovia a provocare l'incidente. E' la ricostruzione di RFI , che ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica dell'accaduto. «Per la presenza sui binari di una gru privata esterna alla ferrovia» spiegano da RFI, «il locomotore e due carrozze di un treno regionale sono stati urtati durante il transito. A causa dell'urto, il treno è sviato nei pressi della fermata di Trinità. La gru privata stava effettuando lavori esterni alla linea ferroviaria». I viaggiatori del treno, dice ancora RFI, sono stati accompagnati alla fermata di Trinità ed è stata richiesta l'attivazione di un servizio sostitutivo con bus in quanto è sospesa la circolazione ferroviaria tra Fossano e Mondovì sulla linea Torino-San Giuseppe di Cairo.