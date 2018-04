Picchia la moglie per oltre 10 anni, arrestato marito violento

TORINO - Ossessionato dalla gelosia, l’uomo, un marocchino di 53 anni, aveva più volte alzato le mani sulla moglie senza motivo. Dopo l’ennesima lite, la donna si è rifugiata in camera da letto e ha contattato la Polizia. Le minacce e le violenze fisiche e psicologiche andavano avanti da un po’, forse dieci anni, da quando è iniziata la sua permanenza a Torino.

ARRESTO - Questa volta, mentre la moglie era in bagno, l’uomo è entrato e l’ha colpita al volto rompendole gli occhiali da vista. La donna non è riuscita più a sopportare il peso della situazione e ha trovato il coraggio di parlare. Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato l’uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia.