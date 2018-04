TORINO - Avranno validità giornaliera per un numero illimitato di corse. Saranno utilizzabili su tutta la rete urbana, suburbana e in metro. E' questa l'ultima novità di casa GTT, già ampiamente annunciata nei mesi passati. Da lunedì 7 maggio saranno in vendita i titoli di viaggio Daily e Multi Daily 7 che potranno essere acquistati esclusivamente sulla card BIP. E’ la seconda fase dell’adeguamento delle tariffe dei mezzi pubblici, dopo che nel mese scorso è stata introdotta la possibilità di caricare il biglietto urbano sulla tessera elettronica BIP.



NUOVI BIGLIETTI - Il Daily (costo di 3 euro) è il nuovo biglietto giornaliero valido per un numero illimitato di corse fino al termine del servizio del giorno della prima validazione su tutta la rete urbana, suburbana e in metropolitana. La convenienza del titolo è legata al numero di viaggi effettuati: ad esempio se si fanno tre corse in un giorno il costo è di 1 euro a viaggio e con 4 corse il costo unitario diventa di 0,75 euro a viaggio. Il Multi Daily 7 (costo di 17,50 euro) è il nuovo carnet di biglietti giornalieri che permetterà di viaggiare illimitatamente, con la stesse modalità del Daily, per 7 giornate anche non consecutive a scelta del cliente. Con questo titolo il risparmio è ancora maggiore, infatti se si fanno 2 viaggi in un giorno il costo è di 1,25 euro e con 3 viaggi il costo unitario scende a 0,83 euro. La tessera Bip, sulla quale si può caricare ogni titolo di viaggio, deve essere validata ogni volta che si sale su un mezzo pubblico, sia alla prima corsa sia quando si cambia mezzo. Questo vale anche per le tessere Junior, riservate ai bambini dai 3 agli 11 anni. Chi non ne fosse ancora in possesso potrà farne richiesta gratuitamente online tramite l’e-commerce del sito www.gtt.to.it oppure acquistarla presso i Centri di servizi al cliente.

GTT - Chi è in possesso di una card Bip con un biglietto urbano dovrà utilizzarlo prima di poter caricare i biglietti Daily e Multi Daily 7: «Infatti la logica del sistema BIP è di far risparmiare il cliente e su tale logica sono impostati i parametri tecnici che regolano la vendita e la validazione di più titoli sulla stessa smartcard» spiegano da GTT. In conclusione, il biglietto singolo è conveniente solo se si deve effettuare un’unica corsa nella giornata, mentre se si devono fare almeno due viaggi è più conveniente l’uso del Multi Daily. Sempre dal 7 maggio non saranno più in vendita i carnet da 15 corse: per ragioni tecniche, nelle stazioni della metropolitana la vendita dei carnet da 15 corse sarà progressivamente disattivata a partire dal 3 maggio. Chi fosse ancora in possesso di questo titolo potrà comunque utilizzarlo entro il mese di luglio. Fino al 31 dicembre sarà possibile restituire e sostituire i carnet non utilizzati.