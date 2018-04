TORINO - Erano circa le 23 di ieri sera, venerdì 27 aprile, quando il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino ha ricevuto una chiamata in cui si diceva che le cantine di una palazzina di quattro piani, in via Montevideo 21, avevano preso fuoco. Immediato l'intervento dei Vigili, che hanno fatto evacuare lo stabile e sono riusciti a domare le fiamme solo diverse ore dopo.

DISABILI - Stando a quanto emerso fin ora, il fumo proveniente dalle cantine aveva invaso gli alloggi della palazzina, all'interno della quale si trovavano anche due persone disabili. I due, portate in salvo dai soccorritori, sono stati poi trasportati in ospedale a causa di una lieve intossicazione, ma le loro condizioni di salute pare che non siano gravi. Non si conosce ancora la causa dell'incendio, i carabinieri indagano su quanto accaduto.