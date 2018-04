TORINO - Erano circa le 16.30 di venerdì 27 aprile quando, in piazza XVIII Dicembre, è stata arrestata una donna appena scesa da un bus della linea 56, diretto verso il capolinea di Grugliasco. La signora di 47 anni, cittadina di nazionalità rumena, aveva appena borseggiato una anziana.

FURTO - Gli agenti della Polizia Municipale in abiti borghesi, hanno notato la donna (una vecchia conoscenza) e l'hanno seguita sino a quando, sicura di non essere vista, questa si è dedicata al furto del portafoglio dalla borsa di una passeggera del bus. Bloccata, è stata accompagnata presso il Comando della Polizia Municipale Torino, in via Bologna 74. Identificata, è stata arrestata anche perché con numerosi identici precedenti e perché su questa pendeva un ordine di carcerazione per una pena da scontare di 5 mesi. La malfattrice è stata quindi accompagnata alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. Gli Agenti, inoltre, hanno posto sotto sequestro un coltello e una banconota da 50 euro falsa che questa deteneva nella propria borsa.