SETTIMO - Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 aprile, nella zona industriale di Settimo Torinese, è divampato un vasto incendio che sta tenendo impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Le fiamme si sono sviluppate nel cortile di una ditta di via Raspini che si occupa del recupero di bancali in legno, e hanno messo a dura prova i pompieri, all'opera dalle quattro di questa mattina

INCENDIO - Solo grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, è stato possibile evitare che l'incendio non si estendesse anche ai capannoni della ditta. Sono andati comunque distrutti centinaia di bancali accatastati nel cortile e un camion che sitrovava nelle vicinanze. Sulle cause del rogo sono in corso gliaccertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso.