TORINO - Un fine settimana da incubo, come era del resto prevedibile, peri viaggiatori tra Piemonte e Liguria. A seguito del deragliamento del convoglio regionale sulla linea Savona-Torino, Trenitalia ha immediatamente attivato un servizio sostituivo di bus, al fine di poter soddisfare le esigenze dei passeggeri, mentre procedono i lavori di ripristino della linea. Questo però è entrato quasi subito in sofferenza, complice anche ponte del primo maggio.

BUS INSUFFICIENTI - A denunciare il problema è stato l'assessore Regionale ai Trasporti Francesco Balocco, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: «Il servizio da Fossano a Mondovi viene gestito da Trenitalia con bus sostitutivi che in mattinata si sono dimostrati insufficienti a soddisfare la domanda (grave sottovalutazione da parte di Trenitalia)». «Ho sollecitato ad aumentare significativamente il numero di mezzi a disposizione (già ieri avevo segnalato la possibile criticità)», ha proseguito l'assessore, «cercando di reperirli ovunque siano disponibili. Alla stazione di Fossano centinaia di persone accalcate alla ricerca di un posto sul bus. La matematica dice che se un treno carica 600 persone queste non possono stare su 4 bus da 60 posti».

TRENITALIA - I passeggeri diretti da Torino a Savona potranno deviare da Genova allo stesso prezzo, ha annunciato dal canto suo Trenitalia. «Per gli spostamenti fra Piemonte e Liguria» si legge in una nota diffusa dall'azienda dei trasporti, «ai viaggiatori in partenza da Torino, di percorrere l'itinerario ferroviario via Genova dove è possibile proseguire con i collegamenti in direzione Savona e Ventimiglia. I viaggiatori in possesso del biglietto "via Fossano" potranno percorrere "via Genova" senza sovrapprezzo con lo stesso titolo di viaggio». In ogni caso, pur con qualche difficoltà, per tutta la giornata nella tratta Mondovì-Fossano, sarà operativo il servizio bus sostitutivo con i mezzi che le aziende di servizio su gomma.