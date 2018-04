TORINO - Hanno rispettivamente 79 e 73 anni, i due coniugi torinesi che nella mattinata di oggi, sabato 28 aprile, sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale. I due stavano viaggiando a bordo della loro Fiat Punto sulla strada provinciale che collega Alpette a Cuorgné, in direzione Rivarolo Canavese, quando hanno perso il contronllo e sono finiti fuori strada.

CTO - E' ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente, quel che è certo è che l'auto ha sfondato di guardrail ed è scivolata in una scarpata. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari che hanno trasportato i due al Pronto Soccorso dell'ospedale CTO in elisoccorso. Pare che i due non siano in pericolo di vita, ma le loro condizioni restano critiche.