TORINO - Gli agenti del Commissariato Barriera Milano, durante un normale servizio di controllo del territorio hanno individuato un cittadino senegalese in atteggiamento sospetto nei dintorni dei giardini di piazza Montanaro; il ventenne era già noto ai poliziotti in quanto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

COCAINA - Osservando l'uomo, gli agenti hanno notato che questo stava occultando qualcosa all’interno di un incavo presente nel marciapiede, in corrispondenza del civico 9 di via Montanaro. Sono così intervenuti e hanno scoperto un cofanetto in plastica contenente 42 ovuli di cocaina. Il giovane spacciatore ha cercato in tutti i modi di sottrarsi al fermo, nascondendosi addirittura all’interno di un cassonetto dell’immondizia posto all’angolo con la via Feletto, ma è stato subito rintracciato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.