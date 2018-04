Fuoco e fumo dalle cantine, paura nella notte: evacuato un palazzo

CARMAGNOLA - Non è stata una notte tranquilla per i vigili del fuoco, impegnati a domare due incendi sviluppatisi nel torinese a poche ore di distanza. Le fiamme si sono propagate all'interno di alcune cantine di Carmagnola e in un garage di Villastellone. Tanta la paura per i residenti di quelle abitazioni, evacuati per precauzione nel cuore della notte.

GLI INCENDI - A Carmagnola l'incendio si è sviluppato in un condominio di via Torino 76. Stando a una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state generate da un corto circuito. Il palazzo è stato evacuato dai vigili del fuoco e nessuno è rimasto ferito. A Villastellone invece ad andare in fiamme è stato un garage di via Cardellino: anche in questo caso, solo la prontezza e l'abilità dei vigili del fuoco ha fatto si che le fiamme non raggiungessero le abitazioni.