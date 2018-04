Pioggia e allerta gialla per il maltempo: previsioni meteo da incubo a Torino

TORINO - L'ultimo giorno di aprile porta il... sole. Chi l'avrebbe mai detto: dopo le piogge di questi giorni, il risveglio dei torinesi è stato contraddistinto da un bel cielo azzurro e poco, pochissime nuvole. Una condizione meteorologica che però non deve ingannare, perché si tratta di un'eccezione in una settimana che si prospetta davvero piovosa.

METEO TORINO, ALLERTA GIALLA - Arpa, in una nota ufficiale, ha diramato l'allerta gialla per le precipitazioni intense: «Una profonda saccatura atlantica convoglia sul Piemonte correnti umide ed instabili, che associate ad infiltrazioni di aria fredda in quota causeranno temporali, localmente forti, sulle zone montane e pedemontane nordoccidentali e settentrionali in estensione alle pianure adiacenti. Allerta gialla per precipitazioni localizzate intense sul settore nordoccidentale e pianure adiacenti ed avviso per venti forti su Appennino Ligure».

METEO TORINO, LE PREVISIONI - Sì, avete letto bene: secondo i più importanti istituti meteorologici, dal 1° maggio a domenica 6 maggio, il maltempo si abbatterà su Torino. A farla da padrone sarà la pioggia, alternata a schiarite, nuvoli e temporali improvvisi. Il giorno peggiore dovrebbe essere mercoledì 2 maggio, con rovesci forti per tutta la giornata. Le temperature? Comprese tra 11 e 14 gradi. Con l'avvicinarsi al weekend i termometri torneranno oltre i 20 gradi, ma la pioggia difficilmente abbandonerà Torino. Per rivedere il sole, molto probabilmente bisognerà aspettare sino a lunedì 7. Insomma, tenete gli ombrelli a portata per un inizio di maggio decisamente bagnato.