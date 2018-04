Perde la valigia a Porta Nuova e la ritrova la polizia, all’interno c’era marijuana

TORINO - Perdere la valigia gli è costata una denuncia per possesso di sostanze stupefacenti. E’ successo a un giovane viaggiatore italiano del vercellese che si è presentato negli uffici della polizia ferroviaria di Porta Nuova per ritirare il proprio bagaglio, dimenticato poco prima al binario 6 e messo in sicurezza dalla Polfer che lo aveva rinvenuto abbandonato. La felicità per la restituzione si è subito trasformata dopo che gli è stata notificata una denuncia per il ritrovamento di un vasetto di vetro con marijuana all’interno. I poliziotti infatti, come stabilisce il protocollo, aveva controllato il contenuto del bagaglio da cui è conseguita la contestazione amministrativa.