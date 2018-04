«Al ladro, prendetelo!»: malvivente arrestato da un poliziotto fuori servizio

TORINO - Un poliziotto è sempre un poliziotto, anche se non indossa la divisa. E’ per questo motivo che l’altro giorno un agente libero dal servizio ha rincorso e bloccato un ladro che aveva appena effettuato uno scippo nei pressi del piazzale Grande Torino.

INSEGUIMENTO E ARRESTO - Tutto è successo in pieno giorno, di pomeriggio: un uomo, un cittadino dominicano, si è messo all’inseguimento di un altro soggetto, un marocchino. «Prendetelo, è un ladro» ha urlato l’inseguitore. Le urla hanno attirato l’attenzione del poliziotto fuori servizio, che è intervenuto prontamente, ha rincorso il fuggiasco e lo ha bloccato a terra. E’ in quel momento che è giunta la vittima del reato, la sorella del cittadino della Repubblica dominicana, che ha affermato come il ladro le avesse strappato il cellulare dalle mani poco prima per poi darsi alla fuga. Il malvivente, un 18enne, è stato quindi arrestato per furto con strappo.