Cuochi, panettieri e camerieri: Eataly cerca personale a Torino, ecco come candidarsi

TORINO - Diverse le posizioni aperte all'interno della grande famiglia di Eataly: dal cuoco, al panettiere, passando a ruoli che riguardano l'accoglienza clienti. «La ricerca è rivolta a giovani affidabili, appassionati di cibo, che abbiano voglia di imparare e crescere attraverso il gioco di squadra» fanno sapere da Eataly. Candidarsi è semplicissimo, è necessario seguire la procedura online indicata sul sito.

Per il punto vendita del Lingotto e di via Lagrange è disponibile una posizione a tempo determinato, part time, come CUOCO. Le attività richeste a questa figura professionale sono:

preparare gli ingredienti di base

rispettare il gusto originario dell’alimento

ordinare gli ingredienti e le forniture

gestire metodi e sistemi di cottura

occuparsi di pulizia degli attrezzi e macchinari.

Per gli stessi punti vendita, si cercano ADDETTO AL REPARTO PANETTERIA, contratto a tempo determinato, part time.

prepara gli ingredienti di base

mantiene e nutre il lievito naturale e i prodotti a lievitazione naturale

ordina gli ingredienti e le forniture per la panificazione

gestisce i metodi e i sistemi di cottura

si occupa della pulizia degli attrezzi e dei macchinari.



E ADDETTI ALLA SALA, contratto da definirsi o tempo determinato, part time



accoglie i clienti offrendo un eccellente servizio che supera sempre le aspettative dei nostri ospiti

presenta ai clienti il menù, informandoli sulle offerte speciali

racconta e descrive gli ingredienti presenti in menù

prende gli ordini dei piatti e delle bevande utilizzando il sistema POS

osserva i clienti ai tavoli assicurandosi che siano soddisfatti del cibo e del servizio, rispondendo a qualsiasi richiesta aggiuntiva

pulisce e ripristina i tavoli

risponde in modo preciso alle particolari richieste di cibo e alle esigenze di ristorazione.



Solo per il punto vendita di Torino Lingotto si ricerca un ADDETTO ALLA SALA FACENTE PARTE DELLE CATEGORIE PROTETTE, contratto a tempo determinato, part time



Infine, solo per il punto vendita di via Lagrange, si ricerca un ADDETTO AL BANCO SALUMI E FORMAGGI, contratto a tempo determinato, part time



preparare e confezionare i prodotti

mantenere pulito e ordinato il bancone

occuparsi della preparazione dei piatti dedicati ai salumi e formaggi inseriti nel Menù del Ristorante

occuparsi della pulizia degli attrezzi e macchinari.