Si toglie la vita gettandosi dal quarto piano, muore un uomo in via Matilde Serao

TORINO - Non ce la faceva più ad andare avanti e così ha deciso di farla finita. Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo di 49 anni si è tolto la vita gettandosi dal quarto piano di uno stabile in via Matilde Serao, nel quartiere Pozzo Strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma, al loro arrivo, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Insieme a loro in via Serao sono arrivati anche i carabinieri.