TORINO - Ha visto l'ambulanza parcheggiata in corso Bolzano e, approfittando probabilmente di un momento di distrazione dei Volontari della Croce Verde si è impossessato di uno zaino che si trovava all'interno. Il tutto è avvenuto a pochi metri dalla Questura di Torino, tant'è che il ladro, un uomo di 53 anni, con precedenti di polizia a carico, è stato immediatamente arrestato dagli agenti della Squadra Volante per furto.



AMBULANZA - Il proprietario dello zaino si è però reso conto di quanto stava accadendo, avendo riconosciuto il suo zaino dal logo NBA. Il ladro, vistosi scoperto, ha abbandonato la refurtiva e si è dato alla fuga, ma mentre correva è inciampato cadendo per terra, cosa che ha permesso ad alcune persone presenti di fermarlo in via Grattoni, a pochi passi dalla Questura dove è stato accompagnato dagli agenti nel frattempo intervenuti. Il cinquantatreenne è stato anche denunciato per il possesso di arnesi atti allo scasso in quanto trovato in possesso di un martelletto frangi vetro e di un cacciavite.