Incontra la polizia in via Nizza e ingerisce alcuni ovuli di cocaina, arrestato

TORINO - Domenica sera la polizia di Stato ha arrestato un cittadino maliano di 31 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il pusher è stato notato mentre camminava in via Nizza e, alla vista degli agenti, ha accelerato il passo come per dileguarsi. Il fatto non è sfuggito ai poliziotti che si sono messi al suo inseguimento. Una volta che è stato fermato, le forze dell’ordine hanno capito il perché di questo suo «doppio passo»: aveva alcuni ovuli di cocaina addosso e, prima che gli fossero trovati, li ha ingeriti, come successivamente appurato attraverso esami diagnostici in ospedale. Per questo motivo è scattato l’arresto.