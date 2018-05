Mistero a Torino: ripescato il cadavere di un uomo nelle acque del fiume Po

TORINO - Il cadavere di un uomo, per il momento non ancora identificato, è stato ripescato poche ore fa nel fiume Po dal nucleo Saf dei vigili del fuoco. A segnalare la presenza del corpo, all'altezza del canale Enel, sono stati alcuni dipendenti della diga stessa.

INDAGINI IN CORSO - Come detto, l'identità non è ancora nota. Non è improbabile che il corpo possa essere quello del ragazzo caduto o buttatosi dal ponte Mosca lo scorso 24 aprile: da quel giorno nessuno ha più sue notizie. I carabinieri erano intervenuti per liberare il cane che il giovane teneva in auto al momento della scomparsa e per salvare i cuccioli di rottweiler che si trovavano nel suo appartamento. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.