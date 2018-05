Investita e trascinata per decine di metri, incidente mortale in via Pietro Cossa

TORINO - Incidente mortale questa mattina a Torino. In via Pietro Cossa, all’angolo con via Servais, intorno alle 7.40 una cittadina di nazionalità filippina di 51 anni è stata travolta da un autocarro Iveco Magirus, diretto verso il parco della Pellerina, mentre stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali. Appena il conducente si è accorto di aver agganciato la donna e averla trascinata per alcune decine di metri si è fermato per prestare soccorso, ma per la donna non c’era più nulla da fare. L’uomo è risultato negativo all’alcol test. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale della Squadra Infortunistica.